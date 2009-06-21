Кличко заявив про готовність зустрітися з Повєткіним

Український боксер-суперважкоатлет Володимир КЛИЧКО заявив про готовність зустрітися на рингу з російським суперважкоатлетом Олександром ПОВЄТКІНИМ. Про це він заявив телеканалу "Спорт", передає радіостанція "Эхо Москвы".

"Сподіваюся, що до кінця цього року ми знову спробуємо організувати поєдинок. Вважаю, що це чудово, коли два олімпійські чемпіони з`ясовують один з одним стосунки на професійному рингу", - сказав В.КЛИЧКО

Як повідомляв УНІАН, минулою ночі в Гельзенкірхені (Німеччина) КЛИЧКО-молодший захистив титули чемпіона світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) в суперважкій вазі, перемігши технічним нокаутом в 9-му раунді Руслана ЧАГАЄВА з Узбекистану.