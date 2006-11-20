Янукович обговорив з Бубкою підготовку до Генасамблеї НОК

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з головою Національного олімпійського комітету України Сергієм БУБКОЮ підготовку та порядок денний 20-ї Генеральної Асамблеї Національного олімпійського комітету України, запланованої на 23 листопада.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

Згідно з повідомленням, сторони також обмінялися думками щодо соціального забезпечення спортсменів, створення в обласних центрах України спортивних комплексів, які б відповідали сучасному рівню.

У повідомленні також зазначається, що С.БУБКА подякував прем’єр-міністру за підтримку діяльності НОК, зокрема, за пропозицію у 2007 році передбачити в бюджеті 19 млн. грн. на діяльність комітету.