Янукович обговорив з Бубкою підготовку до Генасамблеї НОК
19:13, 20 листопада 2006Спорт
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Бубка подякував Януковичу
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з головою Національного олімпійського комітету України Сергієм БУБКОЮ підготовку та порядок денний 20-ї Генеральної Асамблеї Національного олімпійського комітету України, запланованої на 23 листопада.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.
Згідно з повідомленням, сторони також обмінялися думками щодо соціального забезпечення спортсменів, створення в обласних центрах України спортивних комплексів, які б відповідали сучасному рівню.
У повідомленні також зазначається, що С.БУБКА подякував прем’єр-міністру за підтримку діяльності НОК, зокрема, за пропозицію у 2007 році передбачити в бюджеті 19 млн. грн. на діяльність комітету.
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