У Північній Кореї святкують успіх збірної з футболу

У КНДР святкують успіх національної футбольної збірної, яка вперше за 43 роки здобула путівку на чемпіонат світу. У пхеньянському аеропорту футболістів, які повернулися з Саудівської Аравії після вирішального матчу, зустрічали духовий оркестр і тріумфуючий натовп з квітами, передає Associated Press.

Тріумф футбольної збірної напевно принесе особливу радість лідерові КНДР Кім Чен Іру, зазначає агентство. Колишній тренер північнокорейської збірної розповів, що Кім Чен Ір "особисто керував однією з футбольних команд близько трьох років, відвідував матчі і піклувався про своїх гравців". Лідер КНДР, безумовно, пам`ятає сенсаційний успіх національної збірної на чемпіонаті світу 1966 р., коли північнокорейські футболісти дійшли до чвертьфіналу турніру.

Керівництво Північної Кореї вкрай серйозно ставиться до міжнародних виступів своїх спортсменів. Відомо, що в минулому футболісти в КНДР могли бути щедро винагороджені за перемоги і суворо покарані за поразки (їх, наприклад, могли відправити на копальні). У 1990-х рр. власті заборонили футбольній збірній виїжджати на гостьові матчі після болючих поразок від принципових з політичної точки зору суперників - Японії і Південної Кореї. Збірна КНДР не брала участь у відбірних іграх до чемпіонатів світу 1998 і 2002 рр. і не пройшла кваліфікаційний відбір світової першості 2006 р. У нинішньому відбірному турнірі КНДР посіла друге місце в своїй групі слідом за Південною Кореєю і автоматично вийшла до фіналу Чемпіонату світу, який пройде в 2010 р. в ПАР.

Щодо КНДР діє режим міжнародних санкцій, проте на участь національної збірної з футболу в ЧС він не поширюється.

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