Кличко переміг

Бій між Володимиром Кличком і Русланом Чагаєвим завершився перемогою українського боксера.

Усі дев’ять раундів проходили за помітної переваги Кличка. У другому раунді Чагаєв побував в нокдауні після прямого удару. Далі Кличко помалу збільшував перевагу, упевнений в результаті і, можливо, піклуючись, щоб перемога не була занадто швидкою для глядачів.

У 9-му раунді Кличко прискорився, Чагаєв тримався під ударами дуже мужньо, але на 10-й раунд тренери його не випустили.