Кличко переміг
00:45, 21 червня 2009Спорт
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Чагаєв не вийшов на 10-й раунд
Бій між Володимиром Кличком і Русланом Чагаєвим завершився перемогою українського боксера.
Усі дев’ять раундів проходили за помітної переваги Кличка. У другому раунді Чагаєв побував в нокдауні після прямого удару. Далі Кличко помалу збільшував перевагу, упевнений в результаті і, можливо, піклуючись, щоб перемога не була занадто швидкою для глядачів.
У 9-му раунді Кличко прискорився, Чагаєв тримався під ударами дуже мужньо, але на 10-й раунд тренери його не випустили.
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