Кличко-старший не зобов'язаний битися з Маскаєвим

Міжнародний спортивний арбітражний суд у Лозанні ухвалив рішення, що чемпіон світу в суперважкій вазі за версією Світової боксерської ради (WBC) українець Віталій КЛИЧКО має право на проведення добровільного захисту титулу.

Таким чином, він не зобов`язаний зустрічатися із затвердженим WBC у грудні 2008 року як обов`язковий претендент росіянином Олегом МАСКАЄВИМ, передає РІА “Новости” .

"Ми виграли справу й Віталій не повинен битися з МАСКАЄВИМ. Це дає нам можливість зустрітися з будь-яким суперником, з яким ми захочемо. Віталій зараз дуже щаслива людина", - сказав радник В.КЛИЧКА Шеллі ФІНКЕЛЬ.

Почесний чемпіон WBC В.КЛИЧКО в жовтні 2008 року повернувся на ринг після чотирирічної перерви й переміг діючого на той момент чемпіона світу WBC нігерійця Семюеля ПІТЕРА. В грудні WBC затвердило екс-чемпіона світу О.МАСКАЄВА, який програв у березні 2008 року С.ПІТЕРУ, обов`язковим претендентом на титул чемпіона світу й зобов`язало КЛИЧКА-старшого зустрітися з ним після обов`язкового захисту поясу в бою з кубинцем Хуаном Карлосом ГОМЕСОМ.

У заяві міжнародного суду йдеться: "Незважаючи на те, що WBC діяв добросовісно, призначивши 15 грудня 2008 року Олега МАСКАЄВА наступним обов`язковим претендентом, така постанова перевищує обсяг повноважень Всесвітньої боксерської ради, й, отже, з цієї причини постанова не може бути застосована до Віталія КЛИЧКА".

В.КЛИЧКО переміг К.ГОМЕСА в березні нинішнього року й тепер відповідно до рішення суду в Лозанні має право самостійно обрати нового суперника. Одним із найбільш вірогідних кандидатів на бій із В.КЛІЧКОМ є чемпіон світу за версією WBA росіянин Микола ВАЛУЄВ. Як інші претенденти називаються американець Кріс АРРЕОЛА і британець Девід ХЕЙ, чий призначений на 20 червня бій із братом Віталія, чемпіоном світу за версіями IBF і WBO Володимиром КЛИЧКОМ, був скасований через травми Д.ХЕЯ.