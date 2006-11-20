Сліпий гірськолижник встановив рекорд швидкості

Англійський спортсмен Кевін Олдертон побив рекорд швидкості для сліпих гірськолижників, на схилах французького курорту Ліз Арк розігнавшись до 168 кілометрів на годину, передає Ananova.

35-річний спортсмен заявив, що велика частина заслуги в цьому досягненні належить його подрузі Сьюзен і його тренерові Норману Кларку.

"Останні три місяці я провів у постійних тренуваннях, які полягали в тому, що я надягав своє спорядження і займав положення, в якому мав спускатися зі схилу. Сьюзен фотографувала мене, надсилала фотографії тренерові, який живе в Шотландії, а він коригував мої рухи", - розповів Олдертон.

За словами спортсмена, під час спуску він їхав у спеціальному шоломі із системою радіозв`язку, завдяки чому його гід міг направляти Олдертона в той чи інший бік, якщо він відхилявся від курсу. Спортсмен заявив, що встановлення нового рекорду дало йому можливість відчути впевненість в тому, що він може жити повноцінним життям.

Кевін Олдертон втратив зір кілька років тому, намагаючись захистити жінку, на яку неподалік його будинку в Північному Лондоні напали хулігани. У квітні цього року Олдертон промчав в Ліз Арк із швидкістю 162 кілометра на годину.

Варто зазначити, що абсолютний рекорд швидкості серед гірськолижників належить французові Філіппу Гуатшелю, який розігнався до 250,7 кілометрів на годину.

Лента.ру