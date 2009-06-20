Федерація футболу отримала землю в центрі Києва під тренувальну базу

Всеукраїнська спортивна громадська організація «Федерація футболу України» отримала право збудувати навчальний тренувальний комплекс юнацьких і юніорських збірних команд з цього виду спорту в Печерському районі Києва у пров. Лабораторному, 7-А.

Відповідне рішення прийняли депутати Київської міської ради на засіданні сесії у четвер.

ФФУ виділено земельну ділянку площею 3,95 гектара.

Згідно з рішенням, вказана земельна ділянка була частиною землі, що виділялась іншим підприємствам спортивної галузі під забудову. Зокрема, була в користуванні державного підприємства навчально-спортивної бази «Атлет», згідно з рішенням Київради від 29 квітня 2004 року «Про оформлення права користування земельними ділянками», а також згідно з внесеними рішенням Київради від 12 липня 2007 року змінами «Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Інтерспорт» для будівництва експлуатації та обслуговування спортивно-розважального комплексу з критим 50-метровим басейном та світловими приміщеннями для спортсменів та інших осіб…».