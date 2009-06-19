Кличко майже на 7 кг важчий за Чагаєва

Володимир Кличко на 6,8 кг важчий за чемпіона WBA Руслана Чагаєва, бій з яким його чекає українського боксера на 40-тисячному стадіоні в Гельзенкірхені (Німеччина). На офіційній церемонії зважування сьогодні Чагаєв "показав" 102 кілограми і 60 грам, а Кличко - 108 кілограм і 860 грам.

Бій розпочнеться о 24.00 в ніч з суботи на неділю. Пряма трансляція на телеканалі Інтер о 23.50 (повтор - о 8.40).