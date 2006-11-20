”Людина дощу” заявляє, що у Кличка м`яке серце і слабке підборіддя

Обов`язковий претендент на чемпіонський бій з Володимиром Кличком американець Рей Остін заявив, що у його майбутнього суперника "м`яке серце і слабке підборіддя".

Остін, призначений першим номером рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF), упевнений, що Кличко-молодший не зможе протистояти суперникові, який не поступається йому зростом, вагою і силою ударів, передає Seconds Out.

"Я збираюся нокаутувати його – адже я не один з тих "карликових супертяжів", з якими Кличко бився останнім часом, - заявив Остін, який одержав в боксерському світі прізвисько "Людина дощу" (Rainman). – Останнього разу, коли Володимир бився з суперником, який майже не поступався йому габаритами, був його поєдинок з Самюелом Пітером. Тоді Кличко тричі побував у нокдауні. Те ж саме було і в його бою з Леймоном Брюстером. Обіцяю, що зі мною йому буде анітрохи не легше".

Нагадаємо, що в липні поточного року Рей Остін бився за право на бій з Кличком-молодшим з росіянином Султаном Ібрагимовим. Той поєдинок завершився внічию, причому суперники по разу побували в нокдауні. Після цього Ібрагімов прийняв пропозицію керівництва Всесвітньої боксерської організації (WBO) і став офіційним претендентом на чемпіонський титул, а Остін залишився в IBF і також одержав статус претендента.

Володимир Кличко востаннє виходив на ринг 12 листопада поточного року, коли нокаутував у сьомому раунді американця Келвіна Брока.

Лента.ру