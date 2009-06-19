В Одесі стартував чемпіонат світу з карате за версією WUKF

ІІІ чемпіонат світу з карате за версією Всесвітнього союзу федерацій карате (WUKF) серед дорослих і ветеранів відбудеться 19-21 червня в Одесі.

Як повідомив кореспондентові УНІАН президент федерації Джундокан України Валерій КУСІЙ, сильні спортсмени, які представляють близько 30 країн, розіграють 1000 медалей у розділах: ката, шобу куміте санбон, іппон, командному куміте та ката. У рамках цього чемпіонату вперше буде проведено категорію "Кращі з кращих" серед чемпіонів світу в двох номінаціях (ката й куміте) серед жінок і чоловіків усіх шкіл карате. Відбудуться поєдинки командного та змішаного куміте. Уперше буде продемонстровано "Rotation-куміте" (поєдинок тривалістю 6 хвилин, що відбувається без зупинки).

Високо оцінив рівень українських спортсменів і технічні умови для проведення змагань такого рівня президент Всесвітнього союзу федерацій карате бразилієць Освальдо МЕСІАС. «Приємно, що гостинне і гарне місто Одеса славиться своїми знаменитими борцями, заслужено стає вже традиційним місцем проведення найпрестижніших змагань. Підтвердження цьому і нинішній чемпіонат світу з карате», - зазначив він.