Львів отримав перші 50 млн. на будівництво стадіону

Львів отримав перші 50 млн. грн. на будівництво стадіону до Євро-2012.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації з посиланням на голову ОДА Миколу КМІТЯ.

Зокрема, за його словами, сьогодні в Києві під час наради з питань підготовки до Євро-2012 йшлося, що ВАТ «Укрексімбанк» здійснив перший транш – викупив облігації Львівської міської ради на суму 50 млн. грн. Зазначені кошти будуть скеровані на будівництво стадіону до Євро-2012 у Львові.

За даними М.КМІТЯ, наступний транш має відбутися ще у червні цього року. Всього ж ВАТ «Укрексімбанк» погодився викупити облігації місцевої позики на 300 млн. грн. Зазначені кошти використають для будівництва стадіону до Євро-2012.

Окрім цього, під час наради було зазначено, що вже 1 вересня 2009 року у Львові почнуться роботи з будівництва терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів».