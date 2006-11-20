Футбольний вік-енд у Європі: без сюрпризів не обійшлося

«Манчестер Юнайтед» зберіг лідерство у англійській прем`єр-лізі - у черговому турі він здолав«Шеффілд» на його полі, – 2:1 і набрав 34 очки. На 3 очки позаду «Челсі», який завдав поразки «Вест Хему» – 1:0, а далі з 23-ма очками розташувався «Портсмут» після перемоги над «Вотфордом» – 2:1.

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В італійській серії «А» «Інтер», що здолав «Реджіну», – 1:0, вийшов з 30-ма очками на чисте перше місце. В активі «Палермо», що поступився «Кальярі», – 0:1, залишилося 27 очок. На очко менше у «Роми», що розгромила «Катанью» з рідкісним рахунком, – 7:0. Четвертий матч поспіль не може виграти «Мілан», у суботній зустрічі якого з «Емполі» голів забито не було – 0:0.

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Того ж дня втратив очки в серії «В» «Ювентус», він також зіграв унічию 1:1 з «Альбінолефе». Турінський клуб залишився на третій позиції, поступаючись очком лідерам – «Наполі» і «П’яченці».

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В іспанському чемпіонаті попереду «Барселона», яка після гостьової перемоги над «Мальоркою» – 4:1 набрала 26 очок. На очко відстає «Севілья», яка здобула премогу над «Валенсією», – 3:0. На третьому рядку розташувався мадридський «Реал», що обіграв на своєму полі «Расинг», – 3:1.

У бундеслізі Німеччини одноосібне лідерство з 26-ма очками захопив «Шальке-04», що в гостях переміг «Енергі», – 4:2. По 24 очки мають «Вердер», який зіграв внічию з «Алеманією» на її полі – 2:2 і «Штутгарт», що поступився «Баварії», – 1:2. Мюнхенський клуб залишився на четвертому місці.

Відрив лідера чемпіонату Франції «Ліона» від найближчих переслідувачів після його перемоги над «Седаном» – 1:0 досяг 12 очок. «Лілль», що йде другим, завершив свою зустріч з «Сошо» внічию – 0:0, а «Ланс», що зрівнявся з «Ліллем» за очками узяв гору над «Нантом», – 2:0.

Радіо "Свобода"

Фото AP і AFP