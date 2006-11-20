Результати 15 туру Чемпіонату України з футболу
08:05, 20 листопада 2006Спорт
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"Динамо" громить "Арсенал"
"Динамо" (Київ) - "Арсенал" (Київ) 5 : 2
"Металург" (Запоріжжя) - "Шахтар" (Донецьк) 0 : 3
"Чорноморець" (Одеса) - "Карпати" (Львів) 1 : 0 "Кривбас" (Кривий ріг) - "Харків" (Харків) 3 : 1
"Зоря" (Луганськ) - "Сталь" (Алчевськ) 1 : 0
"Металіст" (Харків) - "Дніпро" (Дніпропетровськ) 1 : 0
"Металург" (Донецьк) - "Таврія" (Сімферополь) 1 : 2
"Ілічівець" (Маріуполь) - "Ворскла" (Полтава) 2 : 0
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