Результати 15 туру Чемпіонату України з футболу

"Динамо" громить "Арсенал"

"Динамо" (Київ) - "Арсенал" (Київ) 5 : 2 "Металург" (Запоріжжя) - "Шахтар" (Донецьк) 0 : 3 "Чорноморець" (Одеса) - "Карпати" (Львів) 1 : 0 "Кривбас" (Кривий ріг) - "Харків" (Харків) 3 : 1 "Зоря" (Луганськ) - "Сталь" (Алчевськ) 1 : 0 "Металіст" (Харків) - "Дніпро" (Дніпропетровськ) 1 : 0 "Металург" (Донецьк) - "Таврія" (Сімферополь) 1 : 2 "Ілічівець" (Маріуполь) - "Ворскла" (Полтава) 2 : 0

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