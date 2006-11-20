Результати 15 туру Чемпіонату України з футболу

08:05, 20 листопада 2006
Спорт
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"Динамо" громить "Арсенал"

"Динамо" (Київ)  -  "Арсенал" (Київ)  5 : 2 

"Металург" (Запоріжжя)  -  "Шахтар" (Донецьк)  0 : 3 

"Чорноморець" (Одеса)  -  "Карпати" (Львів)  1 : 0 

"Кривбас" (Кривий ріг)  -  "Харків" (Харків)  3 : 1 

"Зоря" (Луганськ)  -  "Сталь" (Алчевськ)  1 : 0 

"Металіст" (Харків)  -  "Дніпро" (Дніпропетровськ)  1 : 0 

"Металург" (Донецьк)  -  "Таврія" (Сімферополь)  1 : 2 

"Ілічівець" (Маріуполь)  -  "Ворскла" (Полтава)  2 : 0

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