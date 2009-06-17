Квитки на матчі Євро-2012 почнуть продавати за два роки

Продаж квитків на матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу розпочнеться у березні 2011 року, а у другій половині цього ж року буде представлено офіційний талісман «Євро-2012».

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі "Україна-2012", про це поінформував директор турнірів Євро від УЄФА Мартін КАЛЛЕН під час виступу у Варшаві на міжнародній конференції.

М.КАЛЛЕН також поінформував, що кваліфікаційні матчі до українсько-польського Євро-2012 стартують у серпні 2010-го, а на грудень 2011-го призначено жеребкування фінального турніру. За його словами, матч-відкриття чемпіонату відбудеться 8 червня у Варшаві, а фінал наразі заплановано на 1 липня у Києві.

За рік до початку фінального змагання розпочнеться спеціальна промо-програма, розроблена УЄФА на підтримку турніру. Серед інших заходів вона включатиме в себе мандрівку Кубка Європи і талісману (чи талісманів) Євро-2012 країнами-організаторами.