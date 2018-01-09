У 2017 році 8 спортсменів Житомирщини стали майстрами спорту міжнародного класу

Торік вісім спортсменів Житомирщини стали майстрами спорту міжнародного класу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Читайте такожУ Житомирі жіноча команда волейбольного клубу "Полісся" перемогла у першому турі чемпіонату України

"Вперше за один рік – у 2017 році – вісім спортсменів Житомирщини отримали спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу». Ще 30 спортсменів отримали спортивне звання «Майстер спорту України»", - сказано у повідомленні.

Там також зазначають, що у минулому році на Житомирщині значно збільшилася кількість чемпіонів України, Європи та світу.

Також з минулого року проти позаминулого в області вдвічі збільшили виплати матеріальних винагород за зайняті призові місця та підвищили норми витрат на придбання нагород. Йдеться про нагороди, які вручають переможцям та призерам спортивних змагань обласного рівня.

Щомісяця фінансується виплата 50-ти стипендій перспективним та обдарованим спортсменам області. Це- стипендії від 800 грн до 4 тис. грн.

В управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту також підкреслюють, що в минулому році на Житомирщині вдалося відродити ігрові види спорту – жіночу баскетбольну команду вищої ліги, чоловічу баскетбольну команду першої ліги, створити дві нові волейбольні команди, чоловічу волейбольну команду " Житичі" першої ліги та жіночу команду " Полісся" першої ліги.

А ще збірна команда області з настільного тенісу виборола право на участь в Супер-лізі чемпіонату України.

Окрім цього, як повідомляв УНІАН, футбольна команда ФК " Полісся" - тепер із новим тренером.

"До того ж збірна команда області з хокею на траві зараз показує значно кращі результати, ніж раніше: як на всеукраїнських змаганнях, так і на міжнародних", - зазначають в облдержадміністрації.