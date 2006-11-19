Український суперваговик Олександр ДИМИТРЕНКО вчетверте захистив чемпіонський пояс за інтерконтинентальною версією WBO у двобої, що відбувся у суботу пізно ввечері у Дюссельдорфі.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, представник гамбургського клубу Universum Box Promotion переміг за очками американця Біллі ЗУМБРУНА.

Бій О.ДИМИТРЕНКА проти Б.ЗУМБРУНА тривав 12 раундів, і за словами українця, вийшов складним.

Промоутер О.ДИМИТРЕНКА Клаус-Петер КОЛЬ відзначив, що в цьому бою Олександр набув нового корисного досвіду, хоча і припустився декількох помилок.

Після двобою О.ДИМИТРЕНКО насамперед привітав свого друга і одноклубника з Узбекистану Руслана ЧАГАЄВА, який того ж вечора здобув важливу перемогу над Джоном РУЇСОМ. Тепер Р.ЧАГАЄВ битиметься з росіянином Миколою ВАЛУЄВИМ за титул чемпіона світу за версією WBA.