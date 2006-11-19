Роналдіньо скинув 3 кілограми (фото)

Атакуючий півзахисник іспанської "Барселони" і збірної Бразилії Роналдіньо вимушений сісти на спеціально розроблену дієту, щоб скинути 5 кілограмів зайвої ваги, повідомляє інтернет-видання Goal.

Якщо перед початком нинішнього сезону вага кращого футболіста миру складала 80 кілограмів при зростанні 1,80 метра, то через два місяці Роналдіньо став важити 85 кілограмів. З відома гравця медики склали для нього спеціальну дієту, з якої в основному виключені гарячі блюда.

Жорстка дієта і комплекс спеціальних вправ привели до того, що бразилець схуд на три кілограми. Експерти пов`язують відмінну спортивну форму, яку останнім часом набрав Роналдіньо, з тим, що він скинув вагу. Варто відзначити, що бразильський футболіст забив вже вісім голів в іспанському чемпіонаті, порівнявшись по цьому показнику з форвардами Руудом ван Ністелроєм ("Реал"), Фредеріком Кануте ("Севілья") і Дієго Міліто ("Сарагоса").

Роналдіньо залишився головною ударною силою "Барселони" після травм форвардів Самуеля Это`О, Ліонеля Месси і Хав’ера Савіоли.

Лента.ру