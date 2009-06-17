"Челсі" намагається продати Шевченка до Франції

Лондонський "Челсі" близький до того, щоб отримати півзахисника московського ЦСКА і збірної Росії Юрія Жиркова, а також готовий відправити Андрія Шевченка до одного з французьких клубів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на британську Daily Express.

За інформацією видання, що присвятило окрему статтю трансферним пріоритетам "синіх" цього міжсезоння, росіянин коштуватиме команді Романа Абрамовича 15 мільйонів фунтів. І цей трансфер "Челсі" буде далеко не єдиним.

Зокрема, новий головний тренер лондонців Карло Анчелотті націлився на аргентинського нападаючого "Манчестера Юнайтед" Карлоса Тевеса, у якого закінчується контракт з чинними чемпіонами Англії. І хоча, за неофіційною інформацією, фаворитом на підписання угоди з латиноамериканцем є "Манчестер Сіті", в "Челсі" мають намір виграти боротьбу за Тевеса, вартість якого оцінюється в 30 мільйонів фунтів.

Найближчим часом має бути оформлений перехід з "Манчестер Сіті" до "Челсі" 19-річного нападаючого Даніеля Старріджа. Крім того, "сині" вже запропонували 18 мільйонів фунтів за 21-річного бельгійця Мусу Дембеле, який виступає за голландський "АЗ Алкмар", проте на нападаючого також претендують італійська "Дженоа" і "Тоттенхем".

Водночас Анчелотті не приховує свого бажання розлучитися з кількома футболістами. Зокрема, лондонський клуб запропонував українця Андрія Шевченка французькому "Ліону" і "Монако". Трохи раніше послуги Шевченка не зацікавили "Марсель".

Захисника Рікардо Карвальо і півзахисника Деку чекають в італійському "Інтері", де вони можуть возз`єднатися з екс-головним тренером "Челсі" Жозе Моурінью. Пару португальців нібито не мають наміру утримувати в Лондоні, і в "Челсі" готові дати добро на перехід, якщо "Інтер" дасть 12 мільйонів фунтів за обох.