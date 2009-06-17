"Реал" узяв кредит на придбання Кака, Роналду, Рібері та Вильї

Мадридський "Реал" узяв кредит на 153 мільйони євро на придбання нових футболістів, таких як Кака і Кріштіану Роналду. Половину цієї суми (76,5 мільйона євро) клубу надав банк Caja Madrid, що підтвердив офіційний представник банку. Другу половину кредиту "Реал" одержить від банку Santander, повідомляє AFP.

Офіційні представники банку Santander наразі не прокоментували інформацію про надання кредиту "Реалу". Як пише іспанська газета El Mundo, кредит забезпечений контрактом клубу з медіагрупою Mediapro, яка заплатить "Реалові" 600 мільйонів євро за право транслювати матчі команди.

У червні 2009 року "Реал" придбав бразильця Кака (за 65 мільйонів євро) і португальця Кріштіану Роналду (за 94 мільйони євро). Іспанські ЗМІ пишуть, що клуб цікавиться французом Франком Рібері з "Баварії" і іспанцем Давидом Вільєю з "Валенсії".

Ініціатором купівель провідних футболістів світу є новий президент "Реалу" Флорентіно Перес, який зайняв це місце 1 червня. Перес був президентом "Реалу" з 2000 по 2006 рік. Тоді в команді з`явилися такі гравці, як Луїш Фігу, Зінедін Зідан, Роналдо, Девід Бекхем і Майкл Оуен.

Лента.ру