Пенсіонер Зідан заробляє 11 тисяч євро на день

Кращий гравець чемпіонату світу з футболу в Німеччині, колишній капітан збірної Франції Зінедін Зідан, який завершив спортивну кар`єру одразу після закінчення світової першості, продовжує заробляти гроші, співставні з заробітками кращих футболістів світу.

Щоденна газета Le Parisien підрахувала, що рекламні контракти з фірмами Adidas, Danone, Generali і Orange, а також заробітна плата, яку Зідан одержує на Canal+ як коментатор, приносять французові щоденний дохід, що становить одинадцять тисяч євро.

Лента.ру