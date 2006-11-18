У Донецьку земляцтва студентів розіграють першість з волейболу

У Донецьку сьогодні земляцтва студентів із семи країн розіграють першість з волейболу.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань зв`язків з громадськістю міської ради, змагання приурочено до Міжнародного дня студента. У них візьмуть участь студенти з Китаю, Сірії, Йорданії, Іраку, Палестини, Гани і Тунісу, які навчаються у вузах Донецька.

Як наголосили в міськраді, змагання проводяться з метою розвитку і популяризації молодіжного любительського спорту, зміцнення взаєморозуміння між земляцтвами іноземних студентів і молоді.