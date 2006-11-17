Журналісти розвідали ім`я володаря ”Золотого м`яча”

Володарем призу "Золотий м`яч", який вручається кращому з європейських футболістів, за підсумками 2006 року стане італійський захисник мадридського "Реала" Фабіо Каннаваро. Офіційно ім`я переможця буде оголошено 27 листопада, але одразу кільком іспанським виданням вдалося з`ясувати, що лауреатом став саме Каннаваро.

"Золотий м`яч" щорік вручають за підсумками опитування, яке проводить французький журнал France Football. Репортери журналу традиційно проводять фотосесію з новим володарем призу наперед, тому ім`я переможця опитування стає відомо ЗМІ. Останні роки повідомлення про майбутніх лауреатів завжди виявлялися правдивими.

Як повідомляє AFP, на обкладинку сьогоднішньої іспанської газети AS вміщена велика фотографія Каннаваро і винесений заголовок Cannavaro - Ballon d`or (Каннаваро - "Золотий м`яч"). Журналісти видання Marca з`ясували, що гостем Каннаваро нещодавно був один з керівників France Football.

"Золотий м`яч", який буде вручений вже в 51-й раз, часто називається найпрестижнішим індивідуальним трофеєм у футболі. Тривалий час його могли одержати тільки європейці, але з середини 90-х років приз став розігруватися між всіма футболістами, які виступають у Європі. Першим володарем "Золотого м`яч" є англієць Стенлі Меттьюз, останнім (на сьогодні) - бразилець Роналдіньо.

Останнім італійцем, якому вручався "Золотий м`яч", був Роберто Баджо (1993 рік). Нагадаємо, що влітку 2006 року Фабіо Каннаваро, який є капітаном збірної Італії, виграв зі своєю командою чемпіонат світу і був визнаний кращим захисником турніру. Його головними конкурентами в боротьбі за приз від France Football вважалися Тьєррі Анрі і Джанлуїджі Буффон.

Лента.ру