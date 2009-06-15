Суркіс визначився з полем для матчу за Суперкубок між Ворсклою і Динамо

Матч між футбольними клубами «Ворскла» (Полтава) та «Динамо» (Київ) за Суперкубок України відбудеться в Сумах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, такої домовленості було досягнуто сьогодні під час телефонної розмови між головою Сумської ОДА Миколою ЛАВРИКОМ та президентом Федерації футболу України Григорієм СУРКІСОМ.

Гра відбудеться за умови гарантій облдержадміністрації та Сумського міськвиконкому щодо забезпечення всіх вимог до проведення матчу такого рівня.

М.ЛАВРИК звернувся до Г.СУРКІСА з проханням підтримати проведення матчу за Суперкубок України в Сумах.

Відповідно до рішення Української футбольної прем’єр-ліги, матч за Суперкубок України між ФК «Ворскла» (Полтава) та ФК «Динамо» (Київ) заплановано провести 11 липня на стадіоні «Ювілейний» (має 25800 місць).

У свою чергу, голова правління ВАТ «Спартак», яке є власником стадіону, Сергій НЕЛІН заявив, що поле на «Ювілейному» «не гірше за те, на якому «Динамо» грає усі свої матчі». На його думку, «динамівці» шукають формальний привід для перенесення матчу.

«Якість поля на стадіоні в Сумах – чудова. Минулого сезону, окрім весни, ми отримували від усіх інспекторів ФФУ за поле лише відмінні оцінки», - сказав С.НЕЛІН.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня дирекція Прем`єр-ліги визначила місце проведення матчу за Суперкубок України з футболу. Матч відбудеться 11 липня на сумському стадіоні «Ювілейний» (має 25800 місць).

13 червня ФК «Динамо» (Київ) заявило, що якщо Українська футбольна прем`єр-ліга наполягатиме на проведенні в Сумах матчу за Суперкубок України, який запланований на 11 липня з «Ворсклою» (Полтава), а не в іншому пропонованому «Динамо» місті, київський клуб відмовиться брати участь у грі.

В ФК «Динамо» зазначали, що стан поля на стадіоні в Сумах «не відповідає стандартам проведення матчу рівня команд-учасниць Ліги чемпіонів і Ліги Європи».