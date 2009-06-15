Нападаючий збірної Іспанії з футболу Фернандо Торрес забив три голи за 11 хвилин у першому матчі своєї команди на Кубку Конфедерацій. Торрес відзначився на шостій, 14-ій і 17-ій хвилинах, а іспанці здобули перемогу з рахунком 5:0. Ще по голу у складі чемпіонів Європи забили Сеск Фабрегас і Давид Вілья, повідомляє сайт Кубка Конфедерацій.

Здобувши перемогу над Новою Зеландією, збірна Іспанії набрала три очки і вийшла на перше місце в групі А. В Іраку і Південної Африки, які зіграли внічию (0:0), по одному очку. У півфінал вийдуть дві найкращі команди.

У групі В Кубка Конфедерацій зіграють збірні США, Італії, Бразилії і Єгипту. Матчі першого туру в цій групі (Бразилія - Єгипет і США - Італія) відбудуться 15 червня.

Кубок Конфедерацій 2009 року проходить у ПАР. Через рік ця країна прийме чемпіонат світу з футболу.

Лента.ру