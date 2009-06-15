Леннокс Льюїс включений до Залу слави боксу

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі британець Леннокс Льюїс включений до Міжнародного залу слави боксу в Нью-Йорку (International Boxing Hall of Fame - IBHOF). Відповідна церемонія пройшла в неділю, 14 червня, повідомляє Agence France-Presse.

43-річний Льюїс пішов з професійного боксу в 2003 році, провівши останній бій 21 червня. На момент закінчення виступів в активі британця було 41 перемога, 32 з яких нокаутом, дві поразки і одна нічия. Льюїс був володарем чемпіонських поясів за версією найпрестижніших боксерських організацій - WBC, IBF і WBA.

Разом з британським спортсменом місця в Залі слави боксу удостоївся американський боксер Орландо Канісалес (Orlando Canizales), який виступав у якнайлегшій вазі, а також колишній чемпіон у другій напівлегкій вазі Брайян Мітчелл (Brian Mitchell) з Південної Африки. Останній, зазначає AFP, став першим південноафриканським боксером, включеним до Залу слави боксу.

Зазначмо, що IBHOF, членом якого став Льюїс, є одним з двох міжнародно визнаних залів слави боксу. Крім IBHOF існує також Світовий зал слави боксу (World Boxing Hall of Fame -WBHF), який, проте, має менший авторитет у боксерських кругах.

Лента.ру