Президент ФІФА: Роналду - це краще, ніж картина Пікассо

Президента ФІФА Йозефа Блаттера, на відміну від його європейського колеги Мішеля Платіні, не збентежила астрономічна сума в 96 мільйонів євро, запропонована мадридським "Реалом" за португальського півзахисника "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду.

"Цей трансфер можна порівняти з переходом десятирічної давності, коли інший гравець зі схожим ім`ям переїхав з Іспанії до Італії за 50 мільйонів доларів, - сказав глава світового футболу, згадуючи перехід Роналдо з "Барселони" в міланський "Інтер". - Це всього лише доводить, що нашому виду спорту як і раніше потрібні зірки. До речі, десять років тому одну з картин Пабло Пікассо продали з аукціону більш ніж за 100 мільйонів. І де вона тепер? Хтось заховав її в сейф. Футболіста ж можна бачити на полі двічі на тиждень. Це лише підкреслює, яку цінність має футбол в сучасному суспільстві".

Нагадаємо, що раніше глава УЄФА Платіні назвав суму трансферу Роналду "надмірною" і висловив здивування діями "Реала", а журналісти німецького видання Sportbild навіть підрахували, що ще можна було б купити на 96 мільйонів євро.

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