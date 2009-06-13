Великий конфлікт може розгорітися між МОК і ФІФА

МОК погрожує скоротити кількість команд-учасниць олімпійського футбольного турніру.

Навколо олімпійського футбольного турніру киплять неабиякі пристрасті. В результаті кількість його учасників можуть скоротити. Причина в гострих суперечностях між МОК і ФІФА. Асоціація футбольних федерацій планує знизити віковий ліміт футболістів-учасників турніру з 23 років до 21 року. Це означає, що спортсмени, яким на момент початку ігор вже виповнилося 22, не зможуть виступати за свої збірні на олімпійських футбольних змаганнях. У МОК вважають, що це дуже вдарить по престижу і якості турніру і загрожують заходами у відповідь. Глава комітету Жак Рогге обіцяє скоротити кількість учасників олімпійського турніру з 16 команд до 12. Або й зовсім виключити чоловічий футбол з олімпійської програми. Зрозуміло, на цей крок МОК піде лише в тому випадку, якщо ФІФА знизить віковий ценз.

Додамо, що олімпійські футбольні турніри не користуються у любителів футболу великою популярністю. Інтерес до цих змагань істотно нижчий, ніж інтерес до інших міжнародних футбольних турнірів, таких, як Чемпіонати світу або Європи.

Эхо Москвы