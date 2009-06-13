Суркіс попереджає, що довіра УЄФА - не безкінечна

Україна зможе виконати всі зобов`язання перед УЄФА щодо підготовки до проведення фінальних матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, упевнений президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у п`ятницю журналістам у Донецьку.

«Я думаю, що ми втратили багато часу, безумовно, але тільки зараз, тільки за рахунок концентрації, консолідації зусиль, передусім, безумовно, людських, передусім, зусиль центральної влади та місцевої, регіональних об`єднань еліт і фінансових важелів, людських, я упевнений, ми зуміємо виконати всі ті зобов`язання і гарантії, які ми давали УЄФА», - сказав Г.СУРКІС і наголосив: «Можливо, я здамся занадто оптимістичним».

Він нагадав, що в травні на засіданні Виконкому УЄФА в Бухаресті довелося переконувати інспекторів у тому, що Україна зможе підготуватися до Євро-2012. «Відверто скажу вам, що мені вдалося це зробити в травні на засіданні Виконкому УЄФА і, ймовірно, востаннє, тому що довіра високого журі УЄФА, моїх колег – членів Виконкому, безумовно, не безкінечна, - пояснив Г.СУРКІС. - Вони нам дали останнє попередження (вирішити питання організації Євро-2012 до 30 листопада 2009 року – УНІАН), і до 30 листопада, я переконаний, що, отримавши певну матрицю, за якою ми повинні рухатися, до цього терміну ми впораємося з усім не тільки на папері, а й у реальному житті, будучи при цьому реалістами та прагматиками».

Г.СУРКІС додав, що особисто він «усіма силами, усіма своїми можливостями, як і раніше, захищатиме статус і паритетність проведення цих змагань в Україні».

«Я собі не уявляю, як країна розвиватиметься далі, якщо не буде дотримана паритетність у турнірі, тобто дзеркальне подання 4 на 4 (по 4 міста від Польщі та України, що приймають чемпіонат – УНІАН), або якщо взагалі наша країна не зуміє виконати свої зобов`язання перед УЄФА й не отримає фінальний матч. Тобто ми беремо по максимуму, мінімум мене особисто не влаштовує», - заявив президент ФФУ.