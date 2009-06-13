Брати Клички побували на весіллі у Беккера

Відомий тенісист Борис Беккер вдруге узяв шлюб, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Tennis Talk. Обраницею 41-річного німця стала топ-модель з Нідерландів Ліллі Керссенберг.

Офіційна церемонія відбулася напередодні на швейцарському курорті Санкт-Моріц на березі озера. На ній були присутніми близько 200 гостей, серед яких журналісти помітили боксерів Володимира і Віталія Кличків, одного з керівників футбольного клубу "Баварія" Франца Беккенбауера, принца Монако Альберта. Крім того, на церемонії були присутні діти Беккера від першого шлюбу - 15-річний Габріель і 9-річний Еліас Бальтазар.

Права на зйомки весільної церемонії Беккер продав кельнському телеканалу RTL, таблоїду Bild і журналу Ok!.

Півтора роки тому Беккер, вже маючи відносини з Керссенберг, оголосив про свої заручини з Сенді Майер-Вельден, донькою свого колишнього боса. Проте через деякий час він визнав свою помилку, вимолив прощення і повернувся до Ліллі.

Крім синів від першої дружини Барбари, у тенісиста є позашлюбна дочка від моделі Анжели Єрмакової, яка проживає в Лондоні.