Відбулось жеребкування фінального туру Євро-2009

Сьогодні в Донецьку в готелі «Донбас Палас» відбулось жеребкування фінального туру турніру чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років Євро-2009.

Як передає кореспондент УНІАН, жеребкування провів президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС і головний тренер Національної збірної України Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО. У заході взяли участь представники УЄФА Клаудіо НЕГРОНІ та Маріо РАГУСА, керівництво міста Донецька й області, представники і тренери команд-учасниць.

Команди-учасниці восьми країн, у тому числі й команда України, як господиня турніру, в результаті жеребкування були розділені на дві групи.

До групи «А» потрапили команди: України, Словенії, Англії та Швейцарії, до групи «В» - команди Франції, Сербії, Туреччини та Іспанії.

Коментуючи результати жеребкування, Г.СУРКІС сказав журналістам: «Я дуже розраховую, що те завдання, яке поставила Національна футбольна асоціація перед КАЛІТВИНЦЕВИМ (Юрій КАЛІТВИНЦЕВ – головний тренер молодіжної збірної України - УНІАН), його штабом тренерським і командою, буде виконано».

За словами Г.СУРКІСА, в цьому турнірі Євро-2009 «ми повинні підняти кубок над головою, а хлопці - одержати золоті медалі переможців».

«Я дуже хотів би переживати разом з вами щасливі миті перемоги», - сказав Г.СУРКІС.

«Я просто дуже розраховую, що всі ми, разом узяті, підтримуватимемо наших хлопців, і ця підтримка дасть нам можливість, зокрема, і наблизити цю перемогу», - резюмував президент ФФУ.