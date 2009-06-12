Чемпіонат України з футболу стартує 18 липня

Перший тур чемпіонату України з футболу сезону 2009/2010 стартує 18 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прем’єр-ліги, календар чемпіонату був затверджений напередодні на засіданні виконавчого комітету Федерації футболу України.

Перед цим, 11 липня відбудеться матч за Суперкубок України між чинним чемпіоном України та володарем Кубку. Київське “Динамо” та полтавська “Ворскла” проведуть матч у Сумах.

Осіння частина чемпіонату складатиметься з 17 турів і завершиться 12 грудня. Зимове міжсезоння у більшості клубів триватиме до 27 лютого 2010 року.

Заключний тур призначено на 9 травня 2010 року, а в разі необхідності 19 травня буде проведено «Золотий матч».

Фінал Кубку України заплановано на 16 травня 2010 року.