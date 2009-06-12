Газзаєву зламали носа в штрафному майданчику

Головний тренер київського "Динамо" Валерій ГАЗЗАЄВ, виступаючи за команду тренерів Росії, одержав травму в товариському матчі проти збірної політиків і артистів "Старко-Русич".

Як повідомляє російський канал «Вести Спорт», В.Газзаєву зламали ніс у чужій штрафній.

"Валерій Георгійович одержав дві травми. Перша – травма коліна, але вона несерйозна, і ми її залікували. А ось з другою складніше - у нього зламаний ніс, тож треба буде провести обстеження", - сказав лікар Юрій ВАСИЛЬКОВ.

Цей інцидент стався під час матчу «Під прапором добра», який проходив у п`ятницю на столичному стадіоні імені Едуарда Стрєльцова. Команда тренерів завдала поразки команді «Старко-Русич» з рахунком 5:3. Наголошується,что В.Газзаєв відкрив рахунок у матчі, відзначившись технічним ударом вже на першій хвилині зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, колишній тренер московського ЦСКА В.Газзаєв був призначений новим головним тренером ФК «Динамо» (Київ) 25 травня.

Контракт з В.Газзаєвим підписано строком на три роки.

Російський фахівець розпочне виконання обов`язків 20 червня цього року.