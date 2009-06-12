Шевою цікавиться Рома

Команда Лучано Спаллетті готова запросити українського бомбардира до столиці Італії.

По ситуації на нинішній день майбутня кар`єра Андрія Шевченка - в тумані. Згідно з контрактом йому потрібно повертатися в Челсі, де форвардові необхідно провести ще рік. Але на Стемфорд Бридж тепер править Карло Анчелотті, який весь минулий сезон маринував українця на лаві запасних у Мілані.

За інформацією італійської Corriere Dello Sport, у Шевченка є альтернативний варіант в Італії - столична Рома. Джалло-россі ще минулого літа намагалися заманити Андрія до себе, але тоді футболіст вибрав практично рідний для себе Мілан.

А зараз, нібито, Шева готовий піти навіть на зменшення зарплати, щоб грати в команді, де повноправно зможе претендувати на місце в основному складі.

Football.ua