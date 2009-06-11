Міністр просить не зривати підготовку спортсменів до Олімпіади

Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту звернеться до Кабінету міністрів з проханням не допустити зменшення обсягів та затримок фінансування підготовки вітчизняних спортсменів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції міністр Юрій ПАВЛЕНКО.

За його словами, останнім часом склалася непроста фінансова ситуація, яка негативно впливає на підготовку українських спортсменів, зокрема, до зимових Олімпійських ігор у Ванкувері. Станом на 11 червня загальна заборгованість щодо підготовки спортсменів до зимових та літніх Олімпійських ігор, за його інформацією, становить понад 10 млн. грн.

Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що із передбачених для участі команди України в Олімпіаді 5,9 млн. грн. отримано лише 3,9 млн. грн. І то, як зазначив міністр, лише після того, як «ми почали кричати».

У зв’язку з цим, повідомив Ю.ПАВЛЕНКО, у міністерстві створено антикризову групу і розроблено антикризовий план дій. Цим планом передбачено скоригувати календар підготовки спортсменів, перенести всеукраїнські змагання, які не є відбірковими до світових турнірів, на більш пізні терміни.

Разом з цим, Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що навіть у непростих умовах вітчизняні спортсмени своїми виступами успішно представляють нашу державу у світовому спорті.

За його словами, протягом 5 місяців цього року на міжнародних змаганнях українці здобули вже 376 медалей, що майже на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.