Павленко відмовився казати, скільки коштуватиме «Олімпійський»

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО сподівається, що проектно-кошторисну документацію реконструкції НСК «Олімпійський» до Євро-2012 уряд остаточно затвердить на своєму засіданні 17 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

Ю.ПАВЛЕНКО поінформував, що 10 червня на засіданні Кабінету міністрів він вносив це питання, проте уряд прийняв рішення провести остаточну перевірку всіх показників по витратам на будівельні роботи у Міністерстві фінансів. Крім цього, кожну цифру проекту реконструкції, за його словами, перевірять незалежні експерти.

Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що лише після таких перевірок уряд матиме можливість остаточно затвердити кошторис реконструкції спорткомплексу.

Разом з тим, міністр підтвердив, що вартість будівельних робіт на стадіоні буде збільшено порівняно з попередньо визначеною сумою (2,1 млрд. грн.).

У зв’язку з цим Ю.ПАВЛЕНКО відмовився називати нову проектну вартість реконструкції, пославшись на те, що не хоче провокувати появу чуток стосовно збільшення обсягів фінансування спорткомплексу.