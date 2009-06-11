Кличко: бій з Чагаєвим буде важким

Український боксер-суперважкоатлет Володимир КЛИЧКО налаштовується на важкий бій 20 червня в Гельзенкірхені проти Руслана ЧАГАЄВА з Узбекистану, наводить слова чемпіона світу за версіями IBF і WBO портал Fightnews.com.

"Для мене це буде важкий бій. До нього є лише 2 тижні підготовки, - відзначив КЛИЧКО-молодший. - ЧАГАЄВ - шульга (раніше Володимир готувався до бою з "праворуким" британцем Девідом ХЕЄМ), але у мене є досвід успішних боїв над сильними шульгами - Султаном ІБРАГІМОВИМ і Тоні ТОМПСОНОМ".

Р.ЧАГАЄВ, якому зараз належить титул чемпіона WBA "у відпустці" (організація поки що заявляє про своє право переглянути цей статус), на професійному рингу не зазнав жодної поразки (25 перемог, 1 нічия). У пасиві Володимира КЛИЧКА є 3 поразки, але за 52 здобутих перемог (46 - достроково).

Український боксер продовжує тренування в Німеччині, де в його штабі працюють семеро спарринг-партнерів. В.КЛИЧКО проводить 10-12 раундів спаррингів щоденно.

"Я прийняв рішення не відміняти бій 20 червня (через травми Д.ХЕЯ), оскільки мені дуже не хотілося розчаровувати уболівальників, - розповів Володимир КЛИЧКО. - Отож буде переповнена арена і прекрасний бій".

За повідомленням Fightnews.com, телеканал HBO відмовився від проведення трансляції поєдинку В.Кличка після заміни Д.ХЕЯ на Р.ЧАГАЄВА. На США поєдинок транслюватиме канал ESPN Classic, а німецькі права на бій належать RTL.