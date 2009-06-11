За перемогу над Барселоною Шахтар отримає 2,5 мільйона євро

Переможець матчу на Суперкубок УЄФА Барселона - Шахтар одержить 2,5 мільйона євро, а клуб, що програє - 2 мільйони євро. Матч відбудеться в Монако 28 серпня.

Як повідомляє офіційний сайт Шахтаря, представники української команди протягом двох днів брали участь у нараді, присвяченій майбутньому матчу гірників з іспанською Барселоною.

Організаційний комітет виділив для Шахтаря більше двох тисяч квитків на Суперкубок УЄФА номіналом 40 і 70 євро.

Шахтар вийде на поле Луї-Дозьєм 27 серпня з 20:00 до 21:00, Барселона - з 21:15 до 22:15 за київським часом. За два дні до гри Комітет арбітрів УЄФА призначить суддівську бригаду на зустріч гірників з каталонцями. Матч за Суперкубок УЄФА почнеться о 21:45.

Корреспондент