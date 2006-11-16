Представники Маскаєва і Кличка ведуть переговори

Представники чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC Олега Маскаєва і володаря чемпіонського поясу за версією IBF Володимира Кличка ведуть переговори про організацію бою в квітні наступного року.

Як передає портал Fightnews.com, хоча Маскаєв у разі успішного бою з Пітером Охелло з Уганди, в Москві 10 грудня, муситиме обов`язково захистити титул WBC, ця організація може піти назустріч боксерам і санкціонувати об`єднавчий бій з Кличком. Як повідомляється, бій Маскаєва і Кличка може відбутися в США або в Росії.

РІА "Новости"