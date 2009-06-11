Михайличенко: гра, яку хочеться швидше забути

Головний тренер збірної України Олексій Михайличенко на післяматчевій прес-конференції так охарактеризував гру своїх підопічних проти казахів (Україна - Казахстан 2:1):

"Слава Богу, що виграли. Гра, яку хочеться швидше забути, але результат залишиться. Ми пропустили безглуздий гол, могли пропустити ще. Дуже багато браку було. Не вистачило настрою, упевненості, реалізації. Багато хто зіграв нижче за свої можливості".

Football.ua