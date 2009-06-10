Закінчився перший тайм у матчі Україна - Казахстан

Закінчився перший тайм у матчі групового турніру ЧС-2010 між збірними України та Казахстану.

Україна - Казахстан 1:1 (Назаренко 33 - Нусербаєв 19)

На 19-й хвилині казахській збірній вдалася комбінаційна атака через центр. Гол у відповідь українська збірна забила із стандарту: прямий удар з 25-метрового штрафного в дев`ятку.

Сьогодні проходять інші матчі ЧС-2010:

Група 1. Швеція - Мальта 1:0 (перерва)

Група 4. Фінляндія - Росія 0:1 (перший тайм)

Група 6. Англія - Андорра (ще не почався)

Група 7. Фарери - Сербія (ще не почався)

Група 9. Македонія - Ісландія 2:0 (матч закінчено), Голландія - Норвегія (ще не почався)