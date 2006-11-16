Розбитий BMW X5 динамівця Мілевського (фото)

З приводу ДТП, в яку нібито потрапив форвард "Динамо", було багато чуток. Найактивнішою була та, що BMW X5 вкрали і розбили. Сам же Мілевський в інтерв`ю "Комерсант-Україна" відзначив: "Я поспішав на ранкове тренування своєї команди і, виїхав на зустрічну полосу, де зіштовхнувся з машиною, після чого мій автомобіль винесло на обочину".

У словах Мілевського є неточність, яку можна трактувати по-різному. Як видно на фото - це був далеко не ранок, а скоріше вечір. Як свідчить очевидець цієї події на форумі сайту getz-club.kiev.ua - це була 22-23 година вечора понеділка...

Також повідомляється, що Мілевський не отримав жодної подряпини при такому сильному ударі. Той же очевидець аварії відзначає, що на вулиці Кіквідзе, де відбулося ДТП, BMW X5 збив на своєму шляху дерево, залізний паркан у виді труби і бампером був зупинений кам`яним парканом.

Якщо дійсно машина Мілевського не була викрадена, то чому це немаленьке ДТП не було зареєстроване в київському ДАІ? Багато запитань, але, схоже, без відповідей.

Авто, з яким зіштовхнулася машина Мілевського.

Фото із сайту getz-club.kiev.ua.

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