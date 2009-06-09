До Донецька прибули представники УЄФА для створення фільму про місто, що приймає фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, «8-10 червня у місті перебуває делегація фахівців УЄФА, які створюють фільми про приймаючі міста».

Мер пояснив, що фахівці знайомляться з парковою зоною міста і різними визначними пам`ятками Донецька. Буде створено відеоролик про місто, яке приймає Євро-2012, сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.