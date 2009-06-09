Ющенко хоче дивитися фінал Євро-2012 у Києві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності забезпечення умов для проведення у Києві матчу фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з керівництвом столиці, присвяченій ходу підготовки до Євро-2012.

«Ми виходимо з того, що фінал Євро-2012 має відбутись у Києві – меншого завдання я не ставлю», - сказав Президент.

У свою чергу, віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК нагадав, що остаточне рішення з визначення міст, в яких відбуватиметься фінал Євро-2012, УЄФА ухвалюватиме 30 листопада. Він поінформував Президента до хід підготовки столиці до чемпіонату.

Однією з проблем І.ВАСЮНИК назвав прилеглі до НСК «Олімпійський» території, які передані в оренду на 15 років, але мають бути задіяні як «зони гостинності» в ході проведення чемпіонату.

І.ВАСЮНИК зазначив, що механізмом вирішення цього питання визначений минулого тижня Верховною Радою законом про підготовку до Євро-2012. Віце-прем’єр висловив сподівання, що найближчим часом цей закон надійде на підпис до Президента, і питання буде вирішено.

Також він повідомив, що завтра на засіданні Кабінету міністрів планується розглянути низку питань стосовно підготовки до чемпіонату, в тому числі розглядатиметься питання про затвердження титулу НСК «Олімпійський», що дозволить остаточно визначити кошторис реконструкції стадіону.

Крім того, І.ВАСЮНИК доповів про хід підготовки київських аеропортів до Євро-2012. Зокрема, він звернув увагу, що реконструкція терміналу в Борисполі відстає від графіку на п’ять місяців. Він попросив присутнього на нараді мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО взяти це питання під особистий контроль.

За словами І.ВАСЮНИКА, проблемним залишається питання виділення до чемпіонату п’яти- та чотиризіркових номерів у готелях. Він навів приклад, з 1950 п’ятизіркових номерів, як визначено вимогами УЄФА, сьогодні підписано угоду лише на 188 номерів (готель «Національний»). Приблизно така ж сама ситуація і з чотирьохзірковими номерами: з 4950 наявно лише 905. Набагато краща ситуація з тризірковими номерами. За потреби 400 номерів підписано угод на 2784. Він нагадав, що 31 серпня Київ має прозвітувати перед УЄФА про можливість приймати гостей у місті.