Кака перейшов до Реалу через фінансову кризу

Атакуючий півзахисник збірної Бразилії, володар "Золотого м`яча" за підсумками 2007 року Кака пояснив свій перехід до мадридського "Реалу". За словами Кака, залишити італійський "Мілан" його змусила фінансова криза. Про це повідомляє бразильське інтернет-видання Globoesporte.

Футболіст сказав, що кошти, одержані "Міланом" від його продажу, повинні допомогти італійській команді у важкий час. Крім того, за словами 27-річного Кака, перехід у "Реал" дасть йому нову мотивацію. При цьому футболіст відзначив, що, коли б не фінансові труднощі "Мілана", він би залишився в італійському клубі.

Кака висловив подяку своїй колишній команді. За словами бразильця, в "Мілані" він зміг стати одним з кращих гравців світу.

Вранці 8 червня Кака пройшов у "Реалі" медогляд, а увечері трансфер півзахисника був офіційно підтверджений. Контракт Кака з "Реалом" уклали на шестирічний термін. Вартість гравця склала 67,2 мільйона євро. Це другий за величиною трансфер в історії футболу. Рекордним залишається перехід Зінедіна Зідана з турінського "Ювентуса" в "Реал" в 2001 році за 75 мільйонів євро.

Лента.ру