Бій між братами Кличками можливий?

Чемпіон світу за версіями WBO і IBF у суперважкій вазі українець Володимир Кличко заявив, що з цікавістю б зустрівся на рингу зі своїм старшим братом, чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі Віталієм.

«Упевнений, між мною і братом вийшов би цікавий і безкомпромісний бій. Поки він неможливий, оскільки ми колись пообіцяли мамі, що ніколи не вийдемо на ринг один проти одного, і лише з поваги до неї залишаємося вірні цій обіцянці. Разом з тим, ми бачимо, який у всьому світі інтерес до поєдинку між нами, тому подумуємо з Віталієм знову поговорити з мамою. Адже після нашого бою стане ясно, хто є кращим суперважкоатлетом сучасності. І я запевняю вас, якщо цей бій відбудеться – він буде безкомпромісним. Жаліти один одного ми не будемо.

Хто з нас сильніший? У мене краща техніка, у брата - міцніше підборіддя», – цитує Володимира Кличка Sports.ru.