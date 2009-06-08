Участь Шеви в матчі проти Казахстану - під питанням

Уточнилася інформація про пошкодження, одержані Андрієм Шевченком і Анатолієм Тимощуком у відбірковому матчі ЧС-2010 Хорватія - Україна.

У Загребі Шевченко зрівняв рахунок на 13-ій хвилині, а вже на 23-ій був замінений у зв`язку з пошкодженням, яке головний тренер українців Олексій Михайличенко по гарячих слідах назвав спазмом литкового м`яза. Відразу після гри сам нападаючий сказав, що як і раніше відчуває в нозі біль, а прес-аташе збірної Юрій Малишев повідомив "Спорт-Экспрессу", що у понеділок форвард "Мілана" пройде в Києві поглиблене медобстеження.

Лікарі підозрюють у Шевченка мікронадрив або надрив м`яза, але кажуть, що точну відповідь можна одержати лише через 36 годин з моменту травми. Перспективи участі капітана збірної України в наступній відбірковій зустрічі з Казахстаном, яка відбудеться 10 червня, поки не зрозумілі. А ось Тимощук, який залишив поле в грі з хорватами на 88-ій хвилині, за словами Малишева отримав забій.