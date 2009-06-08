«Український Дакар» відбудеться у серпні

В Олешківських пісках (Цюрупинський район Херсонської області) в серпні пройде другий етап Кубка України з ралі-рейдів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, ініціатива проведення ралі в Олешківських пісках належить голові Херсонської ОДА Борису СІЛЕНКОВУ.

За даними прес-служби, довжина ралійної траси становить 82 км. Вона проходитиме по периметру Олешківської пустелі. Жителі та гості області матимуть змогу спостерігати за ходом цієї гонки з трьох оглядових майданчиків.

На участь у гонці вже подали заявки 46 претендентів.

«Представники Росії вже назвали цей маршрут „Українським Дакаром“. А за своєю складністю він навіть перевищує відомий гоночний маршрут. І це стало об`єктом особливої зацікавленості гонщиків», - наголошується в повідомленні прес-служби.

Перший тур чемпіонату «Баха - Київ» проходив на початку квітня в Київській і Черкаській областях.

Олешківські піски - єдина в Європі природна пустеля.