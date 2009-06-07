Результати матчів ЧС-2010 з футболу

Завершилися чергові матчі групового етапу Чемпіонату світу з футболу

Група 1 Швеція – Данія 0:1, Албанія – Португалія 1:2

У групі лідирує Данія - 16 очок після шістьох ігор, Угорщина 13 (6), Португалія 9 (6), Швеція 6 (5), Албанія 6 (7), Мальта 1 (7).

Наступний матч 10 червня: Швеція - Мальта

У Групі 2 ігор не було

У групі лідирують Швейцарія і Греція з 13 очками в шістьох іграх, Ізраїль 9 (6), Латвія 10 (6), Люксембург 4 (6), Молдова 1 (6).

Наступні матчі в цій групі пройдуть 5 вересня: Ізраїль – Латвія, Молдова - Люксембург, Швейцарія - Греція

Група 3 Словаччина - Сан-Маріно 7:0

У групі лідирує Словаччина 15 очок після шістьох ігор, Північна Ірландія - 13 (7), Польща 10 (6), Чехія і Словенія 8 (6), Сан-Маріно 0 (7).

Група 4 Фінляндія - Ліхтенштейн 2:1, Азербайджан – Уельс 0:1

У групі лідирує Німеччина - 16 очок після шістьох ігор, Росія 12 (5), Фінляндія 10 (5), Уельс 9 (7), Азербайджан 1 (5), Ліхтенштейн 1 (6).

Наступний матч 10 червня: Фінляндія - Росія

У Групі 5 ігор не було

У групі абсолютний лідер Іспанія - 18 очок після шістьох ігор, БіГ 12 (6), Туреччина 8 (6), Бельгія 7 (6), Естонія 5 (6), Вірменія 1 (6).

Наступні матчі - 5 вересня: Вірменія - БіГ, Іспанія – Бельгія, Туреччина - Естонія

Група 6

Казахстан – Англія 0:4, Білорусь – Андорра 5:1, Хорватія – Україна 2:2

У групі лідирує Англія - 18 очок після шістьох ігор, Хорватія 11 (6), Білорусь 9 (5), Україна 8 (5), Казахстан 3 (6), Андорра 0 (6).

Наступні матчі 10 червня: Англія – Андорра, Україна - Казахстан.

Надалі українську збірну чекають ігри з Андоррою (Київ, 5 вересня), Білоруссю (Мінськ, 9 вересня), Англією (Київ, 10 жовтня) і знову Андоррою (Андорра, 14 жовтня)

Англія прийме Хорватію 9 вересня, а Білорусь - 14 жовтня

Хорватія і Білорусь зіграють ще двічі: у Мінську 12 серпня і в Загребі 5 вересня. 14 жовтня Хорватія завершить турнір грою в Алма-Аті.

Група 7 Сербія – Австрія 1:0, Литва – Румунія 0:1

У групі лідирує Сербія - 15 очок після шістьох ігор, Франція 10 (5), Литва 9 (7), Австрія 7 (6), Румунія 7 (6), Фарери 1 (4).

Наступний матч 10 червня: Фарери - Сербія

Група 8 Болгарія - Ірландія 1:1, Кіпр - Чорногорія 2:2

У групі лідирує Італія - 14 очок після шістьох ігор, Ірландія 13 (7), Болгарія 8 (6), Кіпр 5 (6), Чорногорія 4 (6), Грузія 3 (7).

Група 9 Македонія - Норвегія 0:0, Ісландія – Нідерланди 1:2

У групі лідирує Голландія - 18 очок після шістьох ігор, Шотландія 7 (5), Ісландія 4 (6), Македонія 4 (5), Норвегія 3 (4).

Наступні матчі 10 червня: Македонія – Ісландія, Нідерланди - Норвегія

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Нагадаємо, що до фінальної стадії Чемпіонату світу, який почнеться в ПАР 11 червня 2010 р., вийдуть 13 європейських команд.

Переможці дев`ятьох відбіркових груп виходять у фінальний етап безпосередньо, а вісім команд, що посіли другі місця, розіграють між собою ще чотири путівки.

Африка делегує шість збірних, включаючи господарів турніру. Північна, Південна і Центральна Америка будуть представлені вісьмома командами, а решту п`ять путівок одержить команди Азії й Океанії.

Збірні Австралії, Японії і Південної Кореї здобули путівки до фіналу: Австралія і Японія достроково зайняли верхні два рядки у своїй відбірній групі. В іншій групі корейські футболісти вирішили проблеми після суботньої перемоги з рахунком 2:0 над збірною ОАЕ. На четверту пряму путівку до ПАР від азіатської зони претендують збірні КНДР, Саудівської Аравії та Ірану.