Закінчився матч Хорватія - Україна

Закінчився матч групового турніру ЧС-2010 між збірними Хорватії і України.

Хорватія - Україна 2:2 (Петрич 2, Модрич 68 - Шевченко 13, Гай 54).

На другій хвилині Петрич добив м`яч, який П’ятов тяжко відбив перед собою після далекого штрафного. За дев`ять хвилин Андрій Шевченко вийшов по центру, щоб замкнути з лінії воротарського майданчика фланговий пас.

Після перерви Гай головою з воротарської підправив м`яч, що летів зі штрафного, впритул до штанги. На 68-й хвилині хорвати розіграли "стіночку" з швидким виходом з глибини.

Решта матчів у 6-й групі

Казахстан - Англія 0:4

Білорусь - Андорра 5:1

У групі лідирує Англія - 18 очок після шести ігор, Хорватія 11 (6), Білорусь 9 (5), Україна 8 (5), Казахстан 4 (6), Андорра 0 (6).

Наступні матчі 10 червня: Англія – Андорра, Україна - Казахстан

Надалі українську збірну чекають ігри з Андоррою (Київ, 5 вересня), Білоруссю (Мінськ, 9 вересня), Англією (Київ, 10 жовтня) і знову Андоррою (Андорра, 14 жовтня)

Англія прийме Хорватію 9 вересня, а Білорусь - 14 жовтня

Хорватія і Білорусь зіграють ще двічі: у Мінську 12 серпня і в Загребі 5 вересня. 14 жовтня Хорватія завершить турнір грою в Алма-Аті.