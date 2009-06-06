Закінчився перший тайм у матчі Хорватія – Україна
Решта ігор в 6-й групі зіграні
Закінчився перший тайм у матчі групового турніру ЧС-2010 між збірними Хорватії та України.
Хорватія - Україна 1:1 (Петрич 2 - Шевченко 13).
На другій хвилині Петрич добив м`яч, який П’ятов тяжко відбив перед собою після дальнього штрафного у ворота України. За дев`ять хвилин Андрій Шевченко вийшов по центру, щоб замкнути з лінії воротарського майданчика фланговий пас.
Стартовий склад збірної України: П’ятов, Мандзюк, Кучер, Чигринський, Шевчук, Тимощук, Гай, Ротань, Назаренко, Мілевський, Шевченко. На 23-й хвилині замість травмованого Шевченка вийшов Селезньов.
Решта матчів в 6-й групі вже закінчилися
Казахстан - Англія 0:4
Білорусь - Андорра 5:1
*** В інших групах:
Група 1
Швеція - Данія 0:1 (перерва)
Албанія - Португалія 1:1 (перший тайм)
Група 3 Словаччина
Словаччина– Сан-Маріно 7:0
Група 4
Азербайджан - Уельс 0:1
Фінляндія - Ліхтенштейн 2:1
Група 7
Литва - Румунія 0:1 (почався другий тайм)
Сербія - Австрія 1:0 (перший тайм)
Група 8Кіпр - Чорногорія 2:2 (другий тайм)
Болгарія - Ірландія 1:1 (другий тайм)
Група 9
Македонія - Норвегія 0:0
Ісландія - Нідерланди 0:2 (перший тайм)