Закінчився перший тайм у матчі Хорватія – Україна

Закінчився перший тайм у матчі групового турніру ЧС-2010 між збірними Хорватії та України.

Хорватія - Україна 1:1 (Петрич 2 - Шевченко 13).

На другій хвилині Петрич добив м`яч, який П’ятов тяжко відбив перед собою після дальнього штрафного у ворота України. За дев`ять хвилин Андрій Шевченко вийшов по центру, щоб замкнути з лінії воротарського майданчика фланговий пас.

Стартовий склад збірної України: П’ятов, Мандзюк, Кучер, Чигринський, Шевчук, Тимощук, Гай, Ротань, Назаренко, Мілевський, Шевченко. На 23-й хвилині замість травмованого Шевченка вийшов Селезньов.

Решта матчів в 6-й групі вже закінчилися

Казахстан - Англія 0:4

Білорусь - Андорра 5:1

*** В інших групах:

Група 1

Швеція - Данія 0:1 (перерва)

Албанія - Португалія 1:1 (перший тайм)

Група 3 Словаччина – Сан-Маріно 7:0

Група 4

Азербайджан - Уельс 0:1

Фінляндія - Ліхтенштейн 2:1

Група 7

Литва - Румунія 0:1 (почався другий тайм)

Сербія - Австрія 1:0 (перший тайм)

Група 8 Кіпр - Чорногорія 2:2 (другий тайм)

Болгарія - Ірландія 1:1 (другий тайм)

Група 9

Македонія - Норвегія 0:0

Ісландія - Нідерланди 0:2 (перший тайм)